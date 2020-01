Inter-Cagliari, Suazo (InterTV): ” Oggi gara diversa rispetto alla Coppa Italia, il Cagliari può mettere in crisi chiunque”

Un match importante quello delle 12.30 per l’Inter che, dopo aver battuto il Cagliari in Coppa Italia, vuole ripetere la stessa prestazione anche in campionato. A presentare il match nel prepartita ai microfoni di InterTV, ci ha pensato il doppio ex David Suazo.

Ecco le sue parole: “Il Cagliari può mettere in crisi chiunque, è vero che è da sette gare che non hanno fatto bene ma il pareggio di Brescia ha dato autostima. Certo venire a Milano non è facile, però credo che l’Inter sia addolorita per il pareggio di Lecce. Sarà una bella partita. Coppa Italia? Sono gare diverse, qua contano i punti. La coppia Luakku e Lautaro non è facile da affrontare per nessuno. Il mio passato nelle due squadre? Mi rende orgoglioso, ho giocato con tanti top, ora voglio godermi questa partita”.

Lautaro – “Penso che bisognare dare grande merito a Conte per la sua esplosione, trasmette autostima e carica e questo è importante per i calciatori. Lautaro è una conferma, Lukaku sta facendo vedere quello che faceva anche in Premier”.

