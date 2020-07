Inter, ecco le anomalie del calendario cui parlava Conte. Nerazzurri i più penalizzati, ma c’è un paradosso

Ha fatto parecchio discutere lo sfogo di Antonio Conte in merito al calendario stilato dalla Lega dalla ripresa del campionato. Il tecnico leccese, nel post-partita dell’Olimpico, lamentava il fatto di aver giocato spesso contro squadre che avevano avuto l’opportunità di riposare almeno un giorno in più rispetto alla sua formazione, come avvenuto ad esempio nel match contro la Roma. Effettivamente, riprendendo la tabella stilata da SportMediaset, l’Inter – tra le squadre d’alta classifica – è quella che nel computo finale ha il saldo peggiore rispetto alle altre.

I nerazzurri in cinque occasioni su sette hanno affrontato squadre più riposate, mentre in nessun incontro hanno avuto a disposizione un giorno in più di riposo rispetto al proprio avversario. La Lazio è la squadra che invece detiene il record con tre gare giocate da situazione di maggior riposo, mentre la Juventus è l’unica a non aver mai giocato in una situazione di minor riposo rispetto al proprio avversario. Andiamo dunque a vedere il tabellone completo dove i numeri tra parentesi indicano, da sinistra verso destra, le partite giocate in condizioni di vantaggio, quelle alla pari, e infine quelle con minor riposo.

Nel caso della formazione interista, ad esempio, 0-2-5 indica un saldo negativo che corrisponde a -5. Vale a dire che mai la squadra di Conte ha avuto più giorni di riposo degli avversari; che in 2 occasioni ha avuto lo stesso intervallo di tempo per riposare; che in 5 sfide ha invece avuto minor tempo per recuperare le energie. Il paradosso, però, è che quando ha avuto gli stessi giorni di riposo degli avversari ha pareggiato o perso, mentre quando ha avuto meno tempo a disposizione ha sempre vinto, eccetto che per il match di ieri sera contro la Roma.

INTER (0-2-5)

Parma 4-5 (indicano i giorni di tempo intercorsi tra una partita e un’altra: 4 per l’Inter contro i 5 del Parma)

Brescia 3-4

Bologna 4-4

Verona 4-4

Torino 4-5

Spal 3-4

Roma 3-4

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=-5

JUVENTUS (2-5-0)*

Lecce 4 vs 4

Genoa 4 vs 3

Torino 4 vs 4

Milan 3 vs 3

Atalanta 4 vs 3

Sassuolo 4 vs 4

Lazio 5 vs 5

*2 volte su 7 un giorno di riposo in più; 5 volte pari

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+2

LAZIO (3-3-1)*

Fiorentina 3 vs 5

Torino 3 vs 3

Milan 4 vs 3

Lecce 3 vs 3

Sassuolo 4 vs 3

Udinese 4 vs 3

Juventus 5 vs 5

*3 volte 1 giorno di riposo in più; 3 volte pari; 1 volta 2 gg in meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+2

ATALANTA (1-3-3)*

Udinese 4 vs 5

Napoli 4 vs 4

Cagliari 3 vs 4

Sampdoria 3 vs 3

Juventus 3 vs 4

Brescia 3 vs 3

Verona 4 vs 3

*1 volta 1 giorno di riposo in più; 3 volte pari; 3 volte 1 giorno in meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=-2

ROMA (2-4-1)*

Milan 4 vs 6

Udinese 4 vs 4

Napoli 3 vs 3

Parma 3 vs 3

Brescia 3 vs 3

Verona 4 vs 3

Inter 4 vs 3

*2 volte ha riposato di più; 4 volte pari; 1 volta ha riposato meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+1

MILAN (2-4-1)*

Roma 6 vs 4

Spal 3 vs 3

Lazio 3 vs 4

Juventus 3 vs 3

Napoli 5 vs 4

Parma 3 vs 3

Bologna 3 vs

*2 volte ha riposato di più (vs Roma e Napoli); 4 pari; 1 volta (vs Lazio) ha riposato meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+1

NAPOLI (0-6-1)

Spal 5 vs 5

Atalanta 4 vs 4

Roma 3 vs 3

Genoa 3 vs 3

Milan 4 vs 5

Bologna 3 vs 3

Udinese 4 vs 4

*0 volte ha riposato di più; 6 volte pari; una volta (vs Milan) ha riposato meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=-1

