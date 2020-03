Inter, calendario di fuoco: tre gare decisive in una settimana, Conte si affida ad Eriksen

Dopo il riposo forzato in campionato, intervallato dal doppio scontro di Europa League contro il Ludogorets, l’Inter si prepara finalmente a tornare in campo anche in campionato. Prima, però, c’è il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, nel quale servirà ribaltare lo 0-1 maturato a San Siro. Una gara non facile, che aprirà un miniciclo di 7 giorni in cui i nerazzurri si giocheranno 3 partite decisive.

Per affrontare al meglio questi impegni, Antonio Conte sta studiando la formazione ideale da schierare nelle tre gare. L’idea del tecnico dovrebbe essere la seguente: schierare i titolari contro Napoli e Juventus, con eventuali piccole modifiche, e, al contrario, le riserve in Europa League. In questo senso, la variabile imprevista è Christian Eriksen: sarà interessante capire se il tecnico lo schiererà titolare nelle prime due gare, al fine da prendere per mano l’Inter e cercare di accompagnarla verso la vittoria.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!