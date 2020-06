Inter, il calendario ti aiuta. Lo sprint è possibile

Si parte domenica. O meglio si riparte. L’obiettivo è, neanche a dirlo, vincere. La prima partita sarà il recupero della partita contro la Sampdoria, valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Il punto sarà lasciarsi alle spalle il match contro il Napoli e partire come ad inizio stagione. L’Inter, in questo, sarà aiutata dal calendario. Le prossime 8 partite infatti sono contro avversari, sulla carta, abbordabili, almeno per una squadra che ambisce allo scudetto.

Come riporta anche il Corriere dello Sport, partendo proprio da domenica, in ordine, i nerazzurri incontreranno prima la Sampdoria di Claudio Ranieri, per passare poi al Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna e così via. L’importante per Antonio Conte e i suoi ragazzi sarà partire col piede giusto e infilare una serie di successi consecutivi. L’intento è quello di replicare l’inizio stagione, quando in otto partite furono raccolti ben 22 punti su 24 disponibili.

È inutile dire diversamente. Per rientrare in corsa sarà necessario infilare questa serie di successi ed insidiare così Lazio e Juventus. Obiettivo non facile, ma sicuramente alla portata di Handanovic e compagni.

