CdS – Inter, cambiamenti in arrivo: saltano tre membri dello staff di Conte

Non solo mercato e preparazione in vista della prossima stagione: Antonio Conte, infatti, deve fare i conti anche con alcuni cambiamenti all’interno del proprio staff. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, alcuni componenti nella squadra del tecnico pugliese non faranno più parte del progetto Inter in futuro.

Nello specifico, sono tre i volti a cambiare sistemazione. In primis, il fitness data analyst Bellistri, che passa al Milan; inoltre, anche il medico sociale Corsini ed il football analysis manager Salzarulo lasceranno i nerazzurri. Corsini verrà sostituito dal dottor Pulici, per cui sarebbe in programma una promozione.

