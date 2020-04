Inter Campus ed UEFA ancora insieme per l’Africa, Zanetti: “Vogliamo migliorare la vita di questi bambini”

L’impegno sociale dell’Inter continua: come riportato dal sito ufficiale della società nerazzurra, è stato rinnovato l’accordo con UEFA Foundation for Children, affinché possano nascere centri di sviluppo calcistici anche nell’Africa subsahariana. Il progetto, che in passato ha mirato le sue attenzioni su Israle-Palestina e Venezuela, durerà due anni e coinvolgerà i seguenti partner: Salesianos Dom Bosco in Angola, CSC in Camerun, Alba Onlus in Congo e St.Joseph Primary School in Uganda.

IL COMMENTO DI ZANETTI – Il proseguimento della partnership tra Inter Campus ed UEFA ha visto il commento di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, e del presidente della UEFA Aleksander Čeferin. Ecco le parole di Zanetti: “Sono contento che la partnership tra Inter Campus e la UEFA Foundation for Children si rinnovi. Questo è il terzo progetto, dopo Israele-Palestina e Venezuela, su cui ci troviamo a collaborare. Entrambi siamo mossi dalla stessa visione: aiutare e migliorare la vita di più bambini possibile nel mondo”.

LE PAROLE DI CEFERIN – Infine, ecco come ha commentato il rinnovo del progetto il presidente della UEFA: “Vorrei rendere omaggio all’Inter, che con Inter Campus lavora instancabilmente per migliorare la vita dei bambini affinché possano sognare un futuro migliore”.

