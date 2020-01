Non solo in entrata, Inter al lavoro anche sui rinnovi: vicini alla firma Candreva e D’Ambrosio, adeguamento per Bastoni

Non solo acquisti o cessioni per i nerazzurri in questo inverno. Inter protagonista anche sul piano dei rinnovi di contratto, con Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio vicini alla nuova firma con la società interista. Come riportato infatti da TMW, il club di Viale della Liberazione sarebbe al lavoro per prolungare l’accordo dei due azzurri.

Questione di dettagli per le nuove firme dei due calciatori, entrambi esterni in corsia destra per Antonio Conte. Ad inizio febbraio infatti la società incontrerà i procuratori dei giocatori per limare i dettagli ed assicurare alla coppia di calciatori un futuro in nerazzurro. Con Candreva e D’Ambrosio potrebbe trovar spazio anche Alessandro Bastoni, anche lui in odore di rinnovo dopo le ottime prestazioni sfoderate in campionato che gli hanno permesso di conquistare il posto da titolare ai danni di Diego Godin. Operazione futuro per l’Inter, al lavoro sui prolungamenti di accordo dei suoi azzurri.

