Inter, Candreva è incedibile: Conte punterà ancora sull’esterno interista

Antonio Candreva non si tocca. Questa, in sintesi, l’idea che Fabrizio Romano di Calciomercato.com ha scelto di comunicare ai tifosi nerazzurri. L’esterno dell’Inter, rinato con la gestione di Antonio Conte, rappresenterà un punto fermo della Beneamata anche nella prossima stagione nonostante le strategie di mercato del club interista.

La società infatti, come spiegato dallo stesso giornalista, punta a rinforzare la corsia di destra per regalare a Conte un esterno forte ed affidabile nel suo 3-5-2. A prescindere dai nomi che verranno accostati alla Beneamata però Antonio Candreva non lascerà l’Inter. Il club e lo stesso allenatore puntano molto su di lui ed anche nella prossima stagione, in attesa di sapere come si concluderà quella attuale, l’ex Lazio sarà tra le armi a disposizione del mister interista.

