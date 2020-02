TS – Inter, Candreva è il tuo amuleto. Contro il Milan è ancora imbattuto

Non sarà una scelta semplice quella che Antonio Conte effettuerà per la fascia destra, in un ballottaggio che attualmente vede in perfetto equilibrio Antonio Candreva e Victor Moses, con la possibile sorpresa D’Ambrosio dell’ultimo minuto. Di certo, il tecnico leccese sta valutando le singole caratteristiche dei suoi esterni e sceglierà quello che dal punto di vista difensivo riuscirà a dare le migliori garanzie, visto che dall’altra parte si ritroverà un Theo Hernandez in condizione smagliante.

Qualora Conte volesse affidarsi alla scaramanzia, senz’altro manderebbe in campo Candreva, visti i precedenti nettamente a favore dell’ex laziale. Come sottolineato da Tuttosport, con lui in campo nei 7 derby giocati l’Inter ha conquistato 4 vittorie e 3 pareggi. Nei primi due confronti, finiti entrambi 2-2 (il 20 novembre 2016 e il 15 aprile 2017) Candreva ha anche segnato: un gol al primo (altra rete nerazzurra di Perisic) e uno al secondo (seconda rete di Icardi).

