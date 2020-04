Inter, Castrovilli nel mirino: zero sconti dalla Fiorentina in estate

E’ l’uomo più ricercato del campionato italiano. La stagione con la Fiorentina gli ha permesso di mettersi in mostra di fronte al grande pubblico, con le big pronte all’assalto per strapparlo alla concorrenza. Il Napoli ci sta provando, ma l’Inter ha scelto di anticipare tutti ed occupa la pole position nella corsa al jolly della Viola. Gaetano Castrovilli ha stregato tutti, anche la Beneamata, con Marotta che ha già incontrato il club di Commisso per intavolare una bozza di trattativa.

Come riportato da Calciomercato.it però, i nerazzurri avrebbero già incassato un’importante risposta da parte della Fiorentina. Con l’Inter disposta ad investire anche 50 milioni per il talento della Nazionale azzurra, Commisso ne avrebbe chiesti almeno il doppio, come a voler sottolineare il valore del giocatore e la difficoltà nel provare l’assalto a Castrovilli. Numeri che però andranno ricalcolati post emergenza Coronavirus, con le cifre del mercato ridimensionate a causa della crisi che si appresa a colpire il calcio non solo italiano. Questo dunque il punto della situazione per Gaetano Castrovilli: l’Inter ci prova ma la Fiorentina non concede sconti.



