Inter, il blackout sta nel mezzo. Garlando: “Eriksen non basta: centrocampo da rifondare”

Un destino da riscrivere, soprattutto al centro. L’Inter fa i conti con la classifica dopo il pareggio casalingo rimediato contro il Sassuolo ed è costretta ad analizzare da vicino critiche ed opinioni relative al cammino totalizzato fin qui dalla squadra di Conte. Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando traccia il suo punto di vista in merito alla linea mediana interista, sul palco degli imputati in relazione al rendimento recente nerazzurro.

“Il centrocampo va rifondato con innesti poderosi di qualità e personalità – dice Garlando – ed Eriksen non basta. Non si scappa: è in mezzo che ogni squadra si gioca il suo destino. Il centrocampo dell’Inter non è tra i primi 5 del campionato. Ogni volta che ha incrociato una squadra che gioca la palla, ha sofferto. Sassuolo compreso, al di là del turnover di mercoledì, forse forzato, di sicuro suicida”. Questa l’analisi del giornalista che punta il dito contro il centrocampo dell’Inter, considerato inferiore in termini di gerarchie a diverse concorrenti italiane. Urge una svolta nel mezzo, per garantire a Conte il cambio di passo definitivo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!