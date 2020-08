Inter, che attacco: in Europa League nessuno come Lautaro e Lukaku. Ora nel mirino un altro record

Chi sognava di vedere Romelu Lukaku e Lautaro Martinez su rendimenti da Champions League non è rimasto deluso. Almeno secondo La Gazzetta dello Sport, che celebra la coppia d’attacco dell’Inter, che con quarantanove gol segnati è la migliore fra quelle ancora in corsa in questa edizione dell’Europa League. Dietro di loro Martial e Rushford, alfieri del favorito Manchester United, secondo in questa particolare graduatoria a quota quarantacinque, mentre in terza piazza ci sono gli uomini del Wolverhampton con quarantatre.

Il numero dieci argentino, dopo una ripresa difficile in cui è stato anche distratto dalle voci di mercato, è tornato su livelli importanti. Nella partita contro il Getafe i suoi due tiri hanno dato la scossa alla squadra, facendo superare l’iniziale momento difficile avuto dagli uomini di Conte ad inizio gara. Nelle ultime otto gare nelle competizioni continentali, almeno uno dei due ha sempre trovato la via della rete, in una striscia iniziata contro il Barcellona.

Lukaku ha un altro record nel mirino: il belga va a segno da otto partite consecutive in Europa League (tre in questa stagione, cinque nella sua ultima apparizione, con l’Everton): con un altro gol supererebbe Alan Shearer. Il centravanti ha anche la possibilità di superare i numeri di Diego Milito, che nella stagione del Triplete si era fermato a trenta reti.

