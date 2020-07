Inter, che numeri! Conte ora mette nel mirino Mourinho e la stagione del Triplete

Con la vittoria di ieri, l’Inter è tornata ad occupare il secondo posto. La squadra di Conte, dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli, ha compiuto il sorpasso sull’Atalanta, vincitrice in rimonta (1-2) contro il Parma nella gara delle 19.30. E proprio i bergamaschi saranno gli ultimi avversari dei nerazzurri in campionato. Un campionato che ha visto l’Inter battere un record storico.

Dalla stagione del Triplete, mai la Beneamata aveva raccolto così tanti punti, riporta La Gazzetta dello Sport. Qualora poi a Bergamo dovesse arrivare una vittoria (fondamentale per blindare il secondo posto, ed evitare un doppio sorpasso della Lazio), il bottino stagionale salirebbe a 82 punti, gli stessi conquistati in quella magnifica stagione.

Confrontando la prima stagione di Conte con la passata stagione, si può notare un dato importante. Lo scorso campionato l’Inter aveva ben 24 punti e gol in meno, mentre quest’anno ne ha subiti 4 di meno. Sopratutto distava 24 punti dalla Juve, mentre ora il gap è di 4 lunghezze, con una partita in più.

