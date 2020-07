Inter, che tour de force! Ieri il rientro a Milano, oggi l’unica seduta prima della Roma

Nessuna tregua per l’Inter. La squadra nerazzurra, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è rientrata a Milano solo ieri dopo aver trascorso la notte a Ferrara.

Per Lautaro e compagni allenamento defaticante ad Appiano Gentile e poi riposo. Stamattina è in programma quella che è a tutti gli effetti l’unica vera seduta di allenamento in vista della sfida contro la Roma prima della partenza verso la capitale.

Conte spera che la stanchezza non incida in questo finale di stagione per mantenere viva la speranza di rendere più complicata possibile la vita alla sua ex Juventus.