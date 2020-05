GdS – Inter, il valore di Chiesa scende sotto i 40 milioni. Duro colpo per Lukaku

Anche se Rocco Commisso per Federico Chiesa non sta a sentire alcuna offerta al di sotto dei 60 milioni di euro, dovrà comunque tenere in considerazione pure il valore del ragazzo che – a causa del coronavirus – è sceso addirittura sotto il muro dei 40 milioni di euro e potrebbe precipitare qualora non venisse ripreso il campionato. Insomma, cifre ben distanti dai 100 milioni che il presidente della Fiorentina vorrebbe fissare nella clausola per il nuovo contratto e che mai come adesso rendono invitante l’esterno viola.

L’Inter, che tra i club interessati resta sempre in prima fila e pronto per sferrare l’assalto definitivo anche proponendo un’operazione con contropartite all’interno, guardando in casa proprio non può fare a meno di prendere atto della svalutazione di Romelu Lukaku. Se Chiesa da 45,82 milioni, scenderebbe a quota 37,21 (in caso di stop al campionato) e 39,47 (in caso di ripresa a porte chiuse), da notare nello studio de La Gazzetta dello Sport che la perdita di Lukaku potrebbe passare dagli 88,46 milioni pre-emergenza ai 74,92 dell’eventuale chiusura immediata e ai 79,63 del senza pubblico.

