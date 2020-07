Serie A, l’Inter batte la Spal e si riprende il secondo posto: la classifica aggiornata

Dopo aver battuto la Spal per 4-0, con le reti di Candreva, Biraghi, Gagliardini e Sanchez, l’Inter torna al secondo posto in classifica e si posiziona a 6 punti dalla Juventus, prima in classifica, a +1 dall’Atalanta e +2 dalla Lazio. Nella prossima giornata, i nerazzurri di Antonio Conte sfideranno la Roma di Fonseca. Questa la classifica aggiornata:

Juventus 77 punti; Inter 71 punti; Atalanta 70 punti; Lazio 69 punti Roma 57 punti; Napoli 53 punti; Milan 53 punti; Sassuolo 47 punti; Verona 44 punti; Bologna 43 punti; Cagliari 41 punti; Parma 40 punti; Fiorentina 39 punti; Sampdoria 38 punti; Torino 37 punti; Udinese 35 punti; Genoa 30 punti; Lecce 29 punti; Brescia 21 punti; Spal 19 punti.

