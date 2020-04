Inter, Commisso allontana Chiesa: “Per ora resta qui. Il campionato? Che riparta”

“No, no, per ora Chiesa resta qui”, parola di Rocco Commisso, il patron viola è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Radio 1. Il presidente ha sottolineato come per Federico Chiesa il futuro sia ancora legato a Firenze, ribadendo, alle domande sul futuro dell’attaccante, che la corte di Juventus e Inter rimarrà tale.

Commisso poi ha anche parlato della ripresa del campionato e del possibile ritorno alla normalità grazie alla ripresa degli allenamenti: “Penso che il campionato debba ripartire ma sempre se non sarà un problema per la salute. Il calcio viene dopo. Prima o poi l’industria del calcio dovrà comunque ricominciare. Per l’economia italiana, che è fondata sul turismo, non sarà facile ripartire: non potrà essere come in passato. Allenamenti? Può darsi che ci si riesca, speriamo. Ribadisco però: la priorità è la salute. Quando ricomincerà il campionato sarà sempre a porte chiuse: non si riprenderà come vorremmo tutti”.

