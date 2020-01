Inter, la banda del gol: Bastoni è il 14esimo giocatore a segnare in questa stagione

Se allo stadio Via del Mare l‘Inter non è andata oltre l’1-1, la squadra di Antonio Conte è stata artefice di un altro tassello importante che fotografa lo splendido lavoro svolto finora. Lavoro appunto, grazie a questo l’Inter ha disputato una prima parte di stagione a tratti miracolosa viste le difficoltà di profondità nella rosa e la forza di avversari come Juventus e Lazio.

Oggi, la squadra di Antonio Conte è lontana quattro punti dalla vetta, ma ecco che in nerazzurri stanno correndo al riparo e sul mercato sono pronti ad assestare colpi importantissimi. L’Inter deve questa classifica alla società, al tecnico e ai calciatori, una rosa diventata squadra. Nel pareggio di Lecce l’ennesima testimonianza: Alessandro Bastoni, entrato nella ripresa al posto di Godin, si è reso subito decisivo siglando il momentaneo vantaggio.

Il classe 1999 è il quattordicesimo giocatore dell’Inter ad andare in gol in questa stagione. Alcuni direbbero che si tratta solo di numeri e statistiche, ma c’è molto di più, la consapevolezza di fare affidamento su chiunque. I nerazzurri nei top cinque campionato a livello europeo si posizionano sul gradino più basso del podio per quanto riguarda questo dato, dietro al Liverpool con 16 marcatori diversi e il Real Madrid fermo invece a 15.