Inter, fuori uno dentro due: con la partenza di Lautaro Martinez arrivano Giroud e Zapata

Ormai non è più una novità: Lautaro Martinez è corteggiatissimo dal Barcellona di Messi e la cosa ogni giorno trova sempre più conferme. Il reparto offensivo dell’Inter potrebbe quindi cambiare nuovamente volto la prossima stagione, con i soli Lukaku ed Esposito a formare il pacchetto d’attacco, sempre considerando poi la situazione legata a Mauro Icardi.

Martinez ha una clausola rescissoria di 110 milioni, un bel gruzzoletto che potrebbe essere utilizzato da Marotta sul mercato, con due giocatori già segnati sul personalissimo taccuino. Fuori uno, dentro due quindi, questo è uno degli scenari possibili come riporta Calciomercato.it. Tornando ai due nomi, il più vicino è sicuramente Oliver Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea e già molto vicino nella sessione di gennaio appena passata. Su di lui, ci sarebbe anche la Lazio di Lotito, anche se la Beneamata resterebbe molto in vantaggio per avere l’asso francese.

Il secondo rinforzo per il reparto avanzato di Conte sarebbe invece Duvan Zapata: il colombiano avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, un colpo per il presente e anche per il futuro considerando la giovane età del calciatore. Tante poi le ipotesi da fare su Eriksen, un giocatore che ancora non ha potuto esprimersi viste anche le circostanze venutesi a creare un mese dopo il suo arrivo. In casa Inter, la cosa certa, è che si pensa già al futuro.

