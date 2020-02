Inter, conferme sulle strisce a zig zag per la stagione 2020/2021: spunta una foto della prima maglia

Piovono conferme in relazione al kit che l’Inter indosserà nel corso della prossima stagione. Il design ideato dalla Nike per i nerazzurri relativo al 2020/2021, come anticipato già nelle scorse settimane, vedrà la classica casacca nerazzurra protagonista con delle strisce a zig zag. Una decisione che ha già diviso l’opinione dei tifosi e che trova riscontri anche nel nuovo scatto pubblicato da Footy Headlines.

Il portale da sempre vicino alle novità dal punto di vista dell’abbigliamento tecnico dei top club mondiali ha infatti pubblicato una nuova foto che ritrae l’anticipazione sulla prima maglia interista ideata per la prossima stagione. Visibile in foto solo la parte superiore della casacca che appare, appunto, in linea con i rumors raccontati nei mesi scorsi e rilanciati sulle proprie pagine da Tuttosport. Bande nerazzurre a zig zag ed una tonalità di blu che sembrerebbe leggermente più scura rispetto a quella utilizzata attualmente dall’Inter. Nuove conferme dunque sul prossimo kit della Beneamata, attesa da una rivoluzione da indossare direttamente sulla prima maglia.

Questo lo scatto pubblicato da Footy Headlines.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/top-flop-inter-napoli-biraghi-sensi-dambrosio-eriksen/