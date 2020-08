GdS – Inter e Conte mai così lontani, Marotta e Zhang pensano ad Allegri: Max attratto dal progetto

Dopo il duro sfogo di Conte nel post partita di Atalanta-Inter, la dirigenza sta iniziando davvero a pensare ad un piano B. Massimiliano Allegri è il candidato numero uno per subentrare al tecnico salentino sulla panchina nerazzurra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli attacchi di Bergamo hanno superato qualsiasi previsione e i vertici del club non hanno gradito l’uscita dai binari del proprio tecnico. Anche nello spogliatoio c’è chi non ha capito lo sfogo. Le polemiche hanno fatto dimenticare la bellissima prestazione di Bergamo ma soprattutto il raggiungimento del secondo posto.

L’Inter al momento non valuta l’idea dell’esonero anche perché Conte costa 11 milioni a stagione e Spalletti è sotto contratto ancora per un altro anno. Ma Marotta non vuole farsi trovare impreparata se l’allenatore facesse il passo indietro e i contatti con Allegri sono stati già avviati. Dopo un anno di pausa, l’ex Juventus freme per rimettersi in gioco. Accettare la sfida di Suning sarebbe il modo perfetto per tornare subito ad alto livello.

