Conte, incontro con l’Inter la prossima settimana: Allegri l’unico candidato per la sostituzione

Il discorso di fine partita – anzi, di fine stagione – è stato una bomba: e questo nonostante Antonio Conte si sia sforzato di smussare, diplomaticamente, nonostante abbia provato a dissimulare e a tenere per sé anche alcune cose che, forse, avrebbe preferito dire solo nelle private stanze del suo club, in sede di valutazioni. Ma le dichiarazioni del tecnico dell’Inter dopo la partita contro il Siviglia, questa sera, sono sembrate l’archetipo delle parole pronunciate da uno che la parentesi con l’Inter l’abbia ormai archiviata, superata. E quindi ecco che cominciano a circolare le prime ipotesi sulla panchina nerazzurra del futuro, tra addetti ai lavori e non: e il nome forte per l’eventuale rimpiazzo di Conte, fondamentalmente, risulta essere uno solo.

Quel nome è Massimiliano Allegri. Lo stesso Massimiliano Allegri che già nel 2014 rimpiazzò conte alla Juventus dopo l’addio – pure in quel caso turbolento – alla squadra che sotto la sua guida si laureò per tre volte campione d’Italia. E secondo Fabrizio Romano (giornalista), oggi, quello del livornese sembra essere l’unico profilo possibile per il club nerazzurro: club che dovrebbe sostenere un faccia a faccia con Antonio Conte nel corso della prossima settimana. Qualche giorno di scarico per decomprimere, insomma, per distendere e placare gli animi: ragionare a bocce ferme tenendo però ben presente che Conte vuoterà il sacco di mesi e mesi di tensioni e di situazioni non gradite. Per l’Inter finisce la stagione ma non finiscono i patimenti. Le prossime settimane saranno di fuoco.

