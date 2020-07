Scontro Conte-Lega sui calendari, scende in campo l’Inter: segnali distensivi

Il duro sfogo di Conte nel post partita di Roma-Inter sul calendario non è passato inosservato alla Lega, che compila le giornate e decide anticipi e posticipi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport non c’è stata ufficialmente una risposta alle proteste dell’allenatore nerazzurro ma ci sono stati contatti tra i vertici della Lega e l’ad Marotta che sono andati nel segno della distensione.

C’è da precisare che il Consiglio di Lega, in cui sono presenti Marotta e Antonello, prima della ripartenza ha deciso la struttura del torneo, ha discusso se partire prima con la Coppa Italia e quando chiudere la stagione, ma poi non è entrato in discorsi di calendario. Quello è stilato dalla Lega stessa, seguendo anche gli obblighi televisivi.

