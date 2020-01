Inter, Conte getta lo sguardo sulla Coppa Italia: da allenatore non l’ha mai vinta

Certi della fame di vittoria che tormenta continuamente le giornate di Antonio Conte, non ci saranno dubbi sul fatto che l’Inter questa sera darà tutto in campo pur di ottenere i tre punti ed il passaggio del turno. Questa squadra, infatti, con l’arrivo del tecnico leccese in panchina ha sempre dimostrato di non risparmiarsi partita dopo partita, anche in giornate in cui ha dato l’impressione di essere meno lucida dal punto di vista del gioco.

Conte, come ravvisato da Tuttosport, da allenatore non è mai riuscito a vincere la Coppa Italia: un incentivo in più per cercare di riuscirci al primo tentativo con l’Inter. Il tecnico anche con la Juventus in coppa non è mai riuscito a prevalere. Ha perso la finale contro il Napoli nella stagione ‘11-12, mentre nelle stagioni successive si è fermato in semifinale e nei quarti. Se la Coppa Italia è un trofeo che manca nei successi dell’allenatore, è pur vero che in Inghilterra è invece riuscito nell’impresa. La FA Cup è infatti l’ultimo trofeo vinto dal tecnico pugliese nella stagione’17-18, quando il suo Chelsea sconfisse nella finale di Wembley il Manchester United di Mourinho per 1-0, gol su rigore di Hazard.

