Conte-dirigenza, nessuna tensione. Sfogo studiato e con un obiettivo preciso: i motivi

Quando non vince, Antonio Conte è un fiume in piena. E ne ha data un’altra dimostrazione anche nel postpartita di Roma-Inter, gara terminata 2-2 e che, di fatto, ha chiuso definitivamente le porte alle già risibili speranze nerazzurre di rientrare nella corsa Scudetto. Il tecnico interista, nella conferenza stampa postpartita, si è scagliato contro il calendario della Serie A, ‘reo’ di avere poco equilibrio nella gestione dei giorni di riposo tra l’Inter e le altre big. Analisi che peraltro, nonostante i sorrisi di qualcuno, non fa la minima piega.

Ed anche la società, in questo senso, appare compatta con il mister. Come riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, infatti, nessun dirigente avrebbe manifestato tensione o irrigidimento dopo le parole di Conte, poiché consci del fatto che l’obiettivo finale era un altro. Lo sfogo del tecnico, infatti, era atto ad aumentare il peso politico del club, da lui considerato ancora troppo basso in virtù delle scelte che la squadra ha dovuto ‘subire’ a livello di calendario. I suoi ragazzi, nel secondo tempo della gara dell’Olimpico, sono apparsi chiaramente stremati, scenario che, complice la non vittoria, ha poi fatto andare fuori dai gangheri il suo allenatore ai microfoni del post partita.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<