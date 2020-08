Conte e l’equilibrio ritrovato, venerdì gli stessi undici in campo?

La ripresa post lockdown non è stata tra le più semplici, soprattutto contando i tanti impegni ravvicinati di campionato. In quel periodo l’Inter ha fatto fatica a trovare un equilbirio, un modulo, e causa anche qualche infortunio, gli unidici titolari erano sempre diversi. Dall’ultima partita di campionato invece pare che Conte abbia ritrovato l’equilibrio mancante, e gli undici scesi in campo sono sempre stati gli stessi, come riportato anche dal Corriere dello Sport.

Si è tornati al 3-5-2, lasciando quindi Eriksen in panchina, a discapito di un centrocampo più fisico e meno tecnico. Gagliardini e Barella sono i due inamovibili per il tecnico salentino. Dalla partita contro l’Atalanta, all’ultima contro lo Shaktar Donetsk i gol realizzati sono stati 11, con uno solo subito. Numeri importanti per una squadra che nelle ultime uscite ha fatto vedere una ascesa sia collettiva, ma anche nei singoli, non indifferente. Il gruppo aveva bisogno di certezze e così e stato. Dalla difesa, con i titolari Godin, De Vrij e Bastoni, a discapito di Skriniar, all’attacco con Lukaku e un Lautaro ritrovato.

Conte sembra aver trovato la quadra per un finale di stagione incandescente, con il prossimo impegno che dirà se l’equilibrio ritrovato è quello giusto.

