Conte come Mourinho: Inter, mai cosi bene da 9 anni! I numeri parlano chiaro

L’Inter chiude al meglio il campionato battendo 0-2 l’Atalanta nello scontro diretto dell’ultima giornata di campionato. Una vittoria importante per gli uomini di Conte che hanno chiuso la stagione al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza di distacco dalla Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi otto campionati l’Inter ha accumulato un distacco complessivo dalla Juve di 240 punti. Conte ha raggiunto gli 82 punti del Triplete, mai così tanti dopo Mou.

L’Inter non saliva sul podio da 9 anni (2010-11), ha raccolto 13 punti e 24 gol in più rispetto alla stagione scorsa. Sono cifre che testimoniano il grande lavoro fatto da Antonio Conte e la crescita generale del gruppo. L’Inter ha posto le basi in vista del prossimo anno.

