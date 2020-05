Inter, Conte segue gli allenamenti a distanza. Barzaghi: “Ancora in attesa del tampone”

Allenamenti monitorati a distanza da parte di Antonio Conte. A sottolinearlo è l’inviato di SportMediaset Marco Barzaghi che ha specificato il motivo di tale scelta: “Il tecnico nerazzurro è ancora in attesa di potersi sottoporre al tampone”. Un particolare svelato su Twitter dal giornalista e che spiega così l’interrogativo relativo alla mancata supervisione dell’allenatore interista direttamente sui campi di allenamenti di Appiano Gentile.

In onda su SportMediaset, il giornalista Marco Barzaghi ha rivelato ulteriori dettagli relativi in particolare alla prima giornata di allenamenti: “Tre gruppi da otto giocatori che si sono allenati singolarmente agli ordini del preparatore atletico Pintus e dei vice allenatori Stellini e Vanoli. Antonio Conte invece per il momento continua a dirigere i lavori da casa, monitorando tutto in attesa di fare il suo ritorno in campo. Sedute da un’ora e mezza, molto intensa, principalmente atletica ma anche con qualche esercizio col pallone, finalmente all’aperto sui campi di Appiano. Le camere singole della foresteria sono servite come spogliatoio ai giocatori e verranno sanificate ogni giorno, così come gli spazi aperti del quartier generale nerazzurro”.

Questo, nello specifico, il tweet pubblicato da Marco Barzaghi.

