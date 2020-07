Calendario e giorni di riposo, Conte ha ragione: avversari più freschi in 5 match. Le ragioni dello sfogo

Antonio Conte ha ragione a lamentarsi oppure no? Come riportato da La Gazzetta dello Sport la sensazione è che tutti i calendari siano folli ma quello dell’Inter forse lo è di più di tutti gli altri.

Dati alla mano ci si accorge infatti che il cammino dell’Inter è stato più complesso di quello delle rivali per lo scudetto. Ciò che spicca e che fa arrabbiare di più Conte è il conto dei giorni di riposo delle avversarie dirette: l’Inter per cinque volte in queste otto giornate ha giocato contro squadre che avevano avuto un giorno in più di riposo. Alla Juve non è mai successo, anzi per due volte le avversarie hanno avuto 24 ore di riposo in meno.

Alla Lazio è accaduto solo alla 28esima con la Fiorentina, ma poi per tre volte il calendario le ha dato un vantaggio nei riposi. I risultati ottenuti in campo smontano la tesi complottista di Conte ma resta l’anomalia, frutto di una contingenza e di interessi legati anche ai diritti televisivi.

Diversa la polemica sulla collocazione oraria dei match, con lo slot delle 21.45 considerato troppo frequente, soprattutto in trasferta. Se è vero che finire tardi e rientrare ad Appiano o la notte stessa o la mattina seguente condiziona il lavoro in allenamento, i match notturni sono tutt’altro che una prerogativa solo interista: la Juve ha giocato a quell’ora addirittura in due occasioni in più.

