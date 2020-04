Inter-Corinthians eSports, pazza rimonta nerazzurra: la decide Lukaku al 94′

Altra sfida eSports, questa volta tra Inter e Corinthians. La gara virtuale ha visto duellare il Pro Player Luigi “kirito_yuuki_00” Loffredo per la squadra nerazzurra, mentre per il Corinthians Felipe Mestre “Fmestre12”. Partita molto tattica nella prima frazione, con poche occasioni e con le difese che hanno retto bene.

Nella ripresa nerazzurri subito in svantaggio al 52′, quando l’arbitro ha concesso un rigore alla squadra brasiliana per un fallo di Bastoni. Rigore siglato da Vagner Love per l’ 1-0. Immediata reazione dell’Inter, che pareggia subito su capovolgimento di fronte, con un autogol fortuito di Henrique. Gara ricca di emozioni nella ripresa, ma al 75′ il Corinthians passa nuovamente in vantaggio. Stavolta è Pedrinho a battere Handanovic.

Ma la Beneamata non muore mai ed è pazza anche a PES. All’83’ Sanchez imbeccato da Lukaku, si presenta a tu per tu con Cassio e lo batte. Sembra finita, ma al 94′ accade l’incredibile: Sanchez, stavolta servito da Sensi, si presenta in area di rigore, serve Lukaku che a porta praticamente libera sigla il 3-2. I nerazzurri ribaltano così il match e portano a casa la vittoria.

