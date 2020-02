Inter, domenica c’è il Milan: da Sneijder a Eriksen, quando il derby diventa vetrina

Dopo 3 punti nelle ultime 3 partite di campionato, l’Inter torna a vincere contro una squadra in salute: l’Udinese di Rodrigo De Paul e di Kevin Lasagna, alla Dacia Arena. Non è stato un gennaio positivo per i colori nerazzurri, almeno per quanto riguarda i risultati dal campo, ma questo non è bastato per gettare ombre sulla reale capacità e qualità della squadra di Conte di tenere aperta una lotta scudetto molto difficile.

I segnali non sono stati positivi per varie motivazioni: in primis la corazzata Juventus e l’ormai certezza Lazio, subito dopo l’evidente bisogno di ossigeno da parte di alcuni interpreti. Un periodo di involuzione fisiologica inevitabile, visti i carichi di lavoro e soprattutto le pesantissime assenze a centrocampo. La beneamata anche a Udine ha faticato, in particolare nel primo tempo, quando doveva correre all’indietro dopo aver perso palla. Insomma, la condizione è da recuperare e il mercato in questo senso darà una grossa mano.

Il calciomercato firmato Marotta-Ausilio è sicuramente oltre le aspettative, si spera poi, diventi un fattore anche sul campo. Moses e Young, oltre a portare esperienza, danno linfa sulle fasce e maggiore qualità, considerato poi che per il gioco di Conte gli esterni sono fondamentali. Il colpaccio però è stato Christian Eriksen, il danese nella trasferta di Udine ha collezionato quasi 60 minuti sul rettangolo verde, i problemi di adattamento sono evidenti, la qualità però dell’ex Spurs pure.

Ecco quindi, che arriva l’occasione perfetta per entrare nel cuore dei tifosi oltre che nei meccanismi del suo nuovo allenatore: il 9 febbraio c’è il derby. Come riporta calciomercato.com, arriva un Milan in ripresa, con il dubbio Ibrahimovic, ma per i nerazzurri le assenze non son da meno: Lautaro, Bastoni e con ogni probabilità Handanovic.

Eriksen, con Lukaku che ha già toccato 20 gol stagionali, dovrà essere il faro sulla trequarti campo, guadagnandosi le chiavi di una rosa che ha tremendamente bisogno dei suoi lampi da top player. Già una volta, dieci anni fa, accadde che un nuovo arrivato in un derby dimostrò di essere una vera stella: Wesley Sneijder. Era il 2010, annata indimenticabile, annata che valse il Triplete, ma soprattutto la vittoria. Sono passati 10 anni e tutto l’ambiente Inter spera che la storia si possa ripetere un’altra volta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!