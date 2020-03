Inter, de Vrij entra nella scuderia di Raiola: l’annuncio arriva a sorpresa

Un annuncio, quello relativo al nuovo colpo della scuderia di Mino Raiola, arrivato in silenzio e praticamente a sorpresa. L’iniziativa benefica del super procuratore, relativa alla donazione di respiratori in Italia in relazione all’emergenza Coronavirus, ha permesso agli addetti ai lavori di osservare anche il nome nuovo tra i suoi ragazzi, quello dell’interista Stefan de Vrij. Ufficiale dunque il cambio di agente dell’olandese, entrato così all’interno del giro di assistiti del procuratore, tra gli altri, di Donnarumma e Balotelli.

Un’assenza quella dei nerazzurri tra i calciatori gestiti da Mino Raiola che durava da anni e che è stata dunque cancellata dal nome dell’olandese. Tra i migliori in stagione con l’Inter di Antonio Conte, Stefan de Vrij detta la svolta ed entra a far parte della squadra del super procuratore della Serie A, spesso protagonista di grandi trattative di mercato.



