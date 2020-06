De Vrij: “Eriksen è fortissimo! Juventus? Sono stati superiori a noi. Il derby vinto…”

Nella nuova intervista rilasciata da Stefan De Vrij ai microfoni di Dazn, il difensore nerazzurro ha rivissuto le emozioni del derby vinto contro il Milan in seguito ad una clamorosa rimonta da 0-2 a 4-2.

Proprio l’olandese è stato autore del 3-2 con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Donnarumma: “Nei primi 45′ il Milan ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in svantaggio ma Conte è rimasto tranquillo all’intervallo. Ci ha aiutato il fatto di aver segnato subito, poi ci abbiamo creduto ed è stato bellissimo anche segnare, ovviamente”.

Su Eriksen: “Lui può diventare decisivo e penso che lo diventerà. Si sta abituando al nostro modo di giocare, inizia ad imparare la lingua. Vediamo tutti in allenamento le sue qualità. E’ fortissimo”.

La sfida contro la Juventus: “E’ stata diversa giocando senza tifosi, anche se per il prossimo periodo dobbiamo abituarci. Purtroppo in quella partita hanno vinto meritatamente, sono stati superiori a noi”.

