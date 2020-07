CdS – Inter in ansia per de Vrij: possibile rientro contro il Getafe

“De Vrij? Non dovrebbe essere niente di grave, si è spaventato ed ha preferito uscire. Non dimentichiamo Ranocchia che è entrato e ha fatto bene”. Con queste parole, pronunciate nel post-partita ai microfoni di Inter TV, Antonio Conte aveva definito il problema accusato dal difensore olandese nel corso del primo tempo di Inter-Fiorentina. Sebbene l’ottimismo del tecnico leccese, resta comunque preoccupazione in merito alle condizioni dell’ex laziale.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per verificare se si tratta realmente di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, come filtrato immediatamente nelle prime impressioni dopo l’infortunio a San Siro. In tal caso, de Vrij potrebbe saltare le ultime tre gare rimanenti in campionato per farsi trovare nuovamente pronto per la sfida di Europa League del 5 agosto contro il Getafe.

