Inter, Di Marzio fa sognare i tifosi: “In estate un nuovo colpo in stile Lukaku”

Vietato smettere di sognare, soprattutto tra le fila dei nerazzurri. Dopo le spese pazze delle scorse sessioni di mercato, contraddistinte in particolare dagli acquisti di Barella, Sensi, Lukaku ed Eriksen, l’Inter si prepara a tornare all’attacco in vista della prossima estate, concentrando i propri sforzi in un’altra zona del campo. A raccontare le nuove idee interiste ci ha pensato Gianluca Di Marzio che, in onda su Sky Sport 24, ha regalato grandi speranze ai tifosi nerazzurri.

“Un colpo in stile Lukaku per l’Inter? Sì, penso proprio di sì. I nerazzurri hanno o spazio e la forza economica per fare queste operazioni e per un colpo importante in vista della prossima estate. Ci saranno da rispettare gli obblighi legati ai riscatti già decisi con gli altri club. Le ipotesi sono anche in fascia, con la Beneamata che dovrà prendere un esterno sinistro forte, come Emerson Palmieri o Marcos Alonso. Mertens? L’Inter in realtà non ha mai smesso di pensare al belga”. Questo il piano tracciato da Gianluca Di Marzio per i nerazzurri: colpo grosso in arrivo dunque per la Beneamata, ancor più al lavoro per tornare a trionfare in Italia e in Europa.

