CdS – Inter, sono dieci i giocatori senza trofei, Sanchez e Godin gli esempi

È il giorno della finale e alcuni conti vengono fatti. L’abitudine alla vittoria è fondamentale in queste occasioni. Di esperienza questa Inter non ne ha tanta, i giocatori in rosa senza trofei sono 10. Lo sa bene Handanovic, capitano nerazzurro, colonna della squadra da ben 8 anni. Arrivato dall’Udinese con la voglia di vincere, il portiere sloveno non ha mai avuto la soddisfazione di alzare un trofeo con i colori nerazzurri. “Adesso possiamo davvero lottare per qualcosa di importante e ne sono davvero orgoglioso”, alcune delle sue parole in conferenza stampa. Oltre al numero uno, anche altri nove giocatori non hanno mai alzato un trofeo in carriera. Dal giovane Esposito, a Barella, Bastoni, D’Ambrosio, Lautaro, Gagliardini, Sensi, Padelli e Biraghi.

I più esperti con le vittorie sono Sanchez, con ben 16 successi e Godin con 7 di cui ben 5 a livello europeo. Delle colonne importanti che anche per questo motivo sono state scelte per rimanere in questa Inter e farla crescere di mentalità e esperienza, tutto ciò che servirà questa sera per affrontare al meglio una finale europea.

