Inter, domenica senza calcio: ecco come l’hanno passata i nerazzurri

In un’insolita domenica senza calcio, i calciatori nerazzurri hanno cercato di occupare il tempo libero nel migliore dei modi; non tutti, però, hanno passato il finale di weekend facendo le stesse cose. Il Corriere dello Sport, grazie a svariati indizi social, è andato alla scoperta degli hobby nerazzurri.

Per Sensi, Lautaro, D’Ambrosio e Candreva la priorità è stata l’amore: il numero 12 ha passato il weekend a Courmayeur con la fidanzata Giulia Amodio, l’argentino è rimasto a Milano con la compagna Agustina Gandolfo, il terzino ex Torino ha fatto il papà modello con i piccoli Leonardo e Ludovico, mentre l’esterno destro ha trascorso le ore domenicali con la compagna Allegra Luna.

Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, invece, sono rimasti a casa: per il primo relax pomeridiano davanti ad un film, mentre per il belga sessione videoludica davanti a Fifa 20. Anche i giovani nerazzurri, però, si danno da fare: il giovane Filip Stankovic, infatti, era al Marakana di Belgrado per supportare papà Dejan (allenatore della Stella Rossa) nel derby contro il Partizan. Atmosfera infuocata, al contrario della domenica senza calcio del pianeta nerazzurro.



