Inter, dopo gli addii ora è tempo di rinnovi: il primo è quello di Padelli

Dopo gli addii di Borja Valero e Tommaso Berni, l’Inter ora è passata ai rinnovi dei contratti in scadenza. Come riportato da Sky, il club nerazzurro ha infatti deciso di rinnovare la fiducia a Daniele Padelli come vice Handanovic.

Il 35 enne ex portiere ex Torino, protagonista di diverse partite durante l’infortunio del capitano sloveno, rimarrà a Milano almeno per un altro anno. Il contratto verrà infatti rinnovato fino a giugno del 2021.

