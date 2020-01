Inter, due nomi nuovi per l’attacco: in lista anche Bakambu e Rondon dalla Cina

Spuntano due nuovi nomi dal calderone nerazzurro per l’ultimo giorno di mercato. A rivelarli è il giornalista Alfredo Pedullà che, sul proprio profilo Twitter, racconta di nuovi sondaggi da parte della dirigenza interista per completare il reparto avanzato di Antonio Conte. In base alle ultimissime rivelate dall’esperto di mercato, l’Inter sarebbe sulle tracce sia di Cedric Bakambu, centravanti del Beijing Sinobo Guoan, sia di Salomon Rondon, attaccante del Dalian.

Il primo è un classe 1991, congolese, ad un passo dal Barcellona prima del dietrofront dei blaugrana. In viaggio dalla Cina, il giocatore è stato infatti avvisato del nulla di fatto solo allo scalo di Hong Kong ed ha scelto di prendere con ironia il mancato accordo, scherzando su Twitter con Transfermarkt e chiedendo al portale di aggiornare il suo profilo con un “Quasi Barcellona” che ha suscitato l’ilarità di molti. Rondon è invece un classe ’89 accostato recentemente anche al Manchester United. Due nuovi profili per le ore più calde dell’Inter: Bakambu e Rondon in lista per lo sprint finale.



