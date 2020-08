Social – L’Inter parte verso Dusseldorf: le foto prima della sfida al Bayer Leverkusen

L’Inter si prepara alla sfida al Bayer Leverkusen, in programma a Dusseldorf per lunedì 10 agosto alle ore 21. I nerazzurri, in mattinata, sono partiti proprio in direzione della città tedesca, pronti ad affrontare la compagine guidata dal talento Kai Havertz.

Sul profilo Twitter della società, sono state pubblicate le foto dei protagonisti nerazzurri in partenza verso la Germania: presenti, negli scatti, Candreva, Lautaro, de Vrij ed Eriksen, il quale dovrebbe partire ancora dalla panchina.

