Inter, è 4° posto! Con 4 giornate d’anticipo è +14 sul 5° posto

Era un obiettivo stagionale importante e l’Inter stasera lo ha raggiunto. La squadra di Antonio Conte ha raggiunto minimo il 4° posto per il terzo anno di fila e lo fa con 4 giornate d’anticipo. Grazie al pareggio contro la Roma di questa sera infatti i nerazzurri mantengono i 14 punti di distacco dal 4° posto occupato proprio dai giallorossi.

Uno obiettivo raggiunto con pieno merito ed in maniera decisamente più “tranquilla” rispetto alle precedenti due stagioni, dove sono servite due vittorie all’ultima giornata per far sì che l’Inter potesse poi qualificarsi per la prossima Champions League.

