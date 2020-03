Inter e Juventus si sfidano per Tonali: tra le pretendenti spunta anche Simeone

La Juventus lo segue con insistenza, l’Inter osserva da lontano, pronta ad approfittare di eventuali possibilità per affondare il colpo ed assicurarsi un pezzo da novanta per il futuro. Per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, è già scattato il Derby d’Italia. I bianconeri lo hanno messo nel mirino per rifondare il proprio centrocampo mentre i nerazzurri attendono il momento giusto per farsi avanti e presentare l’offerta che possa portarlo a Milano, agli ordini di Antonio Conte.

Come raccontato da Calciomercato.com, sulle tracce del centrocampista del Brescia si sarebbe inserito anche l’Atletico Madrid, attualmente impegnato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. In particolare il Cholo Simeone avrebbe inserito il nome di Tonali nella lista dei desideri per il prossimo mercato dei colchoneros, con il talento azzurro finito nel mirino anche del club spagnolo. Corsa a tre, per ora, per Sandro Tonali: oltre al Derby d’Italia tra Juventus e Inter, anche l’Atletico Madrid sembrerebbe pronto a far follie per acquistarlo.

