Inter e Milan in coro: “Ripresa Serie A? Sì anche lontano da San Siro”. Il punto sul vertice con il Comune

Quella di ieri è stata una giornata importante per il futuro di San Siro e per il progetto di Inter e Milan sulla realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un vertice in videoconferenza tra i rappresentanti delle società, in testa l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni, e il Comune di Milano.

Si è parlato della rifunzionalizzazione del Meazza nella zona accanto alla Cattedrale di Populous o agli Anelli di Milano di Sportium-Cmr e le cubature extra-stadio da concedere. I due club hanno dato maggiori dettagli sulla creazione della cittadella dello sport per tutti, sulle cubature i club hanno ribadito la posizione di partenza: il progetto di luglio 2019 parlava di 180mila metri cubi di edifici extra stadio e da lì non ci si muove.

L’investimento di oltre un miliardo potrà essere fondamentale per la ripresa della città dopo il coronavirus: anche per questo al Comune è arrivata la richiesta di restare nei tempi previsti dalla legge. Intanto Inter e Milan hanno ribadito la disponibilità ad andare eventualmente a giocare a porte chiuse lontano da San Siro, se ci sarà un finale di campionato senza partite al Nord. Qualsiasi soluzione arriverà dalla Federcalcio e dalla Lega sarà accettata.

