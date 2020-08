TS – Inter e Siviglia, fuori dal campo il confronto è impari

Questa sera si partirà 0-0. In campo è così e lo sarà sempre. Fuori dal campo di gioco però il confronto tra l’Inter e il Siviglia non ha paragone. Si parla di soldi, social, sponsor e trofei. La storia di vittorie dell’Inter è più vecchia di quella andalusa. Il Siviglia ha una storia di successi, sopratutto in Europa League, molto fresca. Questa competizione ha visto vincere la squadra spagnola per ben 5 volte, di cui 3 consecutive tra il 2013 e il 2016.

Fuori dal campo invece si parla di sfida economica principalmente. Secondo l’ultimo report di Deloitte, il fatturato dell’Inter è il 14esimo per grandezza in Europa (364,6 milioni), contro il 35esimo del Siviglia (135,42 milioni). Si parla di un fatturato più che doppio rispetto agli spagnoli. Anche per quanto riguarda gli sponsor principali non c’è paragone, 30 milioni da Pirelli e Nike contro i 10 dei rispettivi del Siviglia. Anche in ambito Social Media l’Inter è cresciuta tanto negli ultimi anni con l’apporto di Suning, rendendo impari la sfida su qualsiasi canale ufficiale di comunicazione. Sperando che, anche questa sera, la sfida possa assumere i contorni che prende fuori dal terreno di gioco.

