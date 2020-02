Inter, Lukaku è in formato monstre: il belga con 17 reti nella sua prima stagione mette nel mirino Icardi

26 anni sulla carta d’identità e un carisma da vero leader. Lukaku si è preso l’Inter, e se i nerazzurri non dipendono ancora dal belga, poco ci manca. Non solo per quanto riguarda i gol, ma anche nel rendimento in campo, Romelu si dimostra giornata dopo giornata un giocatore completo e troppo importante per i meccanismi di Conte.

I dubbi quest’estate erano molti, a salire sul carro ora sono invece tanti. Lukaku non ha mai sfigurato in carriera nonostante la sua giovane età: ai tempi dell‘Everton in un campionato come la Premier League, ha segnato 25 gol in 37 partite; ai tempi di Manchester, in una squadra e in un ambiente tutt’altro che roseo, Romelu ha timbrato 12 volte il cartellino in 32 partite.

Questa stagione invece, il classe 93 è tornato ai suoi standard. Ha segnato ben 17 reti in 24 partite, mettendo nel mirino Mauro Icardi. Alla prima stagione in nerazzurro, l’ex capitano della Beneamata ne segnò 22 in totale, aggancio quindi più che possibile considerata anche la condizione fisica del giocatore, che tra le altre cose ha trovato un partner di attacco non indifferente: l’argentino Lautaro Martinez.



