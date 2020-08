Inter, ecco i bonus per la vittoria dell’Europa League. Per tutti tranne… Conte!

Nessuna trattativa o richiesta dell’ultim’ora, tutto già previsto ad inizio stagione. Nei contratti di ogni dipendente dell’Inter, dai calciatori ai magazzinieri, passando per lo staff, è previsto un bonus economico in caso di vittoria dell’Europa League. La cifra totale, spiega La Gazzetta dello Sport, sia aggira intorno ai 3,2 milioni di euro lordi (circa 2 netti) e verrà ripartita tra tutti i membri in proporzione allo stipendio e, tra i calciatori, anche al ‘peso’ avuto in campo.

Tutti tranne… Antonio Conte! Il tecnico, infatti, sembra essere l’unico ‘escluso’ da questo bonus, non fosse altro che il suo stipendio è già elevatissimo. Con 11 milioni di euro netti all’anno infatti, non solo è il tecnico più pagato della Serie A, ma anche di tutta la storia dell’Inter (Mourinho li ottenne solo al secondo anno).

