Inter, ecco le 5 curiosità che forse non sai su Cristiano Biraghi!

Tra i calciatori sbarcati nell’ultima sessione estiva di calciomercato nella rosa dell’Inter c’è anche Cristiano Biraghi. Arrivato in uno scambio di prestiti con Dalbert, si è subito impadronito della fascia sinistra nerazzurra, complici anche i problemi fisici di Asamoah. Ecco alcune dichiarazioni dell’esterno nerazzurro raccolte da Inter.it in “5 curiosità che forse non sai su Cristiano Biraghi”.

Le 5 curiosità che forse non sai su Cristiano Biraghi

Gol col Man. City – “È stato bellissimo perché ero al primo ritiro con la prima squadra con grandi campioni. È vero, non era un gol ‘ufficiale’, ma io ne ho fatti pochi quindi sicuramente me lo ricorderò”.

Passione nerazzurra – “Ho sempre tifato Inter, mio papà mi ha messo la maglia nerazzurra appena nato, non poteva che essere così. Ogni volta che indosso questa maglia, da gioco o da allenamento, è fantastico, quando entro nel Centro Sportivo di Appiano Gentile mi ricordo quando da bambino volevo essere lì, quando andavo lì fuori per cercare di avere qualche foto o autografi dai giocatori, è una sensazione difficile da raccontare”.

Emozioni del ritorno – “Quando sono tornato sapevo di essere un uomo e un giocatore diverso rispetto a quello che era uscito qualche anno prima e questo per me è un motivo d’orgoglio perché è stata una vittoria personale”.

Tennis e Federer – “Il tennis mi appassiona molto, Federer mi piace perché pur essendo un grande campione è rimasto una persona umile, si vede che non vuole mai smettere di imparare e crescere e poi mantiene sempre una tranquillità unica, nelle vittorie e nelle sconfitte e credo che la linearità e la costanza siano dei tratti fondamentali per uno sportivo che vuole vincere”.

Riferimenti nerazzurri – “Ronaldo Il Fenomeno da tifoso dell’Inter è stato il giocatore che mi ha fatto più emozionare. Io ho vissuto in prima persona i tempi di Chivu, un grande giocatore e un grande uomo, quindi l’ho sempre ammirato sotto tutti i punti di vista”.

