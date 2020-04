Inter, ecco le 5 curiosità che forse non sai su Milan Skriniar!

Tra i calciatori più determinanti e più amati della rosa dell’Inter c’è sicuramente Milan Skriniar. Con grande grinta ed energia, il centrale slovacco ha impressionato fin dal primo giorno tutto il pubblico di San Siro, che lo ha amato fin dal primo giorno. Ecco alcune dichiarazioni del centrale nerazzurro raccolte da Inter.it in “5 curiosità che forse non sai su Milan Skriniar”.

Le 5 curiosità che forse non sai su Milan Skriniar

Adrenalina post partita – “Quando torno a casa dopo una partita non riesco ad addormentarmi, c’è l’adrenalina e poi penso e ripenso alle situazioni di gioco, a tutto quello che è successo in campo”.

Inizio… da centrocampista –“Giocavo in un club in Slovacchia e ogni tanto venivo aggregato alla prima squadra. Era già una bella sensazione, quella di allenarsi con i più grandi. Avevo 16 anni e tanto da imparare. Il mio debutto da professionista risale a quando avevo 17 anni: titolare nel campionato slovacco, giocai tutti i 90′. Finì 0-0. Il ruolo? Quello in cui giocavo all’epoca: ero un centrocampista”.

Crescita in Italia – “Il calcio italiano mi ha fatto migliorare, è più tattico e fisico, ci sono giocatori forti. Abituare la critica a prestazioni eccellenti porta a grandi responsabilità, ma io rimango me stesso: so che devo tenere sempre il livello altissimo”.

Numero 37 – “In Slovacchia il mio numero era il 3, mi piaceva anche il 17 ma quando arrivai alla Sampdoria erano entrambi occupati. Allora ho deciso di fare un mix: 37, è il mio numero, mi piace!”.

Riferimenti nerazzurri –“Se devo scegliere un difensore nerazzurro che mi è sempre piaciuto dico Walter Samuel: aveva forza, faceva la differenza. Il mio giocatore preferito? Senza dubbio Ronaldo il Fenomeno. Lo adoravo, era il mio idolo”.

