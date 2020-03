Inter, ecco le 5 curiosità che forse non sai su Stefan De Vrij!

Tra i calciatori più determinanti e più amati della rosa dell’Inter c’è sicuramente Stefan De Vrij. Con grande eleganza, il centrale olandese dirige la retroguardia a 3 di Antonio Conte, figurando quasi sempre tra i migliori in campo. Ecco alcune dichiarazioni del centrale olandese raccolte da Inter.it in “5 curiosità che forse non sai su Stefan De Vrij”.

Le 5 curiosità che forse non sai su Stefan De Vrij

Caccia agli autografi – «Quando ero piccolo, nel paese dove abitavo c’erano 3 giocatori del Feyenoord ai quali ogni settimana andavo a chiedere autografi. Io quindi so le emozioni che si possono dare, ho sempre avuto un rapporto speciale con i tifosi, mi piace sentire il loro affetto e ricambiare ogni volta che posso».

Partite più belle all’Inter – «I Derby di Milano in cui ho segnato e la prima partita in Champions League, nella scorsa stagione contro il Tottenham, dove ho fatto anche assist all’ultimo minuto».

Forza di rialzarsi – «Guardando indietro forse i momenti difficili sono quelli che mi hanno rafforzato di più, quando succede una cosa brutta poi cresci e impari. Ora che lo realizzo quando succede una cosa negativa dico a me stesso che questo mi aiuta ad essere più forte».

Qualità e crescita – «Le mie qualità migliori sono tecnica, concentrazione e senso della posizione, ma c’è ancora tanto da fare. Impostare l’azione mi piaceva già da prima, qui in Italia invece ho imparato a lavorare come reparto, a difendere tatticamente e mi ha aiutato tanto».

Ruolo di responsabilità – «Di carattere sono uno che sente molto la responsabilità, anche il mio ruolo è di responsabilità, sei in una posizione centrale e hai tutta la squadra davanti».

