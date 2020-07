Mercato – Inter-Chelsea, per Emerson Palmieri c’è differenza sul prezzo. Ma si può giocare la carta Giroud: lo scenario

I nomi – girali e voltali – sono quelli attorno a cui si discuteva anche mesi fa. Emerson Palmieri e Oliver Giroud, l’ipotetico asse con il Chelsea, i profili richiesti da Antonio Conte: alla fine si torna sempre lì. Come scrive l’edizione di questa mattina di Tuttosport, quello dell’oriundo del Chelsea rimane invariabilmente il profilo numero uno nella lista di Conte e Marotta per la fascia sinistra, almeno una volta ottenuta – come è stata infatti ottenuta – l’ufficialità dell’arrivo di Achraf Hakimi. E’ chiaro che, ora, l’intrigo di mercato sarà tale solo relativamente alle cifre, di cui il quotidiano torinese offre alcuni dettagli.

Il primo, imprescindibile da sapere, è che i Blues chiedono non meno di 30 milioni di euro per lasciarlo partire: questo differentemente da quanto l’Inter sia disposta a spendere, visto che i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 25 milioni. L’unica condizione a che l’Inter possa accettare un prezzo di 30 milioni è quella per cui nell’affare venga inserito anche Olivier Giroud, l’attaccante francese che Conte da tempo ha messo nel mirino come alternativa offensiva non di primo piano. Un’operazione congiunta, un doppio colpo al (quasi) prezzo di uno. L’Inter mira a questo.

